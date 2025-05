Cantora tem testa cortada por garrafa em briga motivada por ciúmes

A cantora Greycielle Nunes foi agredida no último domingo (25/5), em Crato (CE), durante uma briga motivada por ciúmes. A confusão aconteceu após acusações de que ela estaria “dando em cima” do namorado de uma das agressoras. Do hospital, a artista voltou à internet e explicou a sua versão da história.

“Estou procurando até agora motivo para ter feito isso comigo, porque não tinha nenhum. Eu estou revoltada, eu tenho direito de ir e vir como qualquer ser humano, tenho direito de beber, de sorrir sim. Tenho amizades, quem me conhece sabe que eu nunca fui de confusão, de baixaria, principalmente desse nível”, declarou.

Leia também

Na sequência, ela desabafou sobre a situação. “O pessoal está dizendo que eu dei em cima de alguém. Sem cabimento. Isso não é da minha índole. Já tenho uma pessoa. Não tem para que eu dar em cima de ninguém se eu gosto de outra pessoa. Como eu ia dar em cima de alguém se nem conversando com elas eu estava? Estava conversando com outra pessoas. Uma menina, não sei nem que é, se meteu na conversa e foi querer ir para cima de mim”, disse.

A mãe de Greycielle apareceu chorando no Instagram e relatou que fez um boletim de ocorrência contra as agressoras. “Elas não sabem o que é ver a dor da filha, com cabelo cheio de sangue, caco de vidro nos pés. Por causa de ciúme, uma pessoa fazer isso porque ela olhou pra alguém? Ela não estava querendo tomar ninguém. A pessoa chegou na mesa dela, deu a mão e depois fez um negócio desse”, contou.