Cão farejador encontra passagem secreta com “cofre” de drogas em casa

Um cão farejador da Polícia Militar (PM) da raça pastor belga malinois descobriu nessa quarta-feira (28/5) uma passagem secreta que levava a um esconderijo de drogas dentro de um cofre com uma cama na comunidade São Remo, no bairro do Rio Pequeno, na zona oeste de São Paulo.

Casa encontrada pelo cão da raça pastor belga malinois chamado Machi

Divulgação/Polícia Militar

As drogas apreendidas ao lado do cão da raça pastor belga malinois chamado Machi

Divulgação/Polícia Militar

De acordo com a PM, uma patrulha da Força Tática, com apoio do Canil do 5º Batalhão de Policiamento de Choque, passou por uma viela conhecida pelo tráfico de drogas quando o cachorro Machi sinalizou algo suspeito.

Os agentes perceberam que uma casa estava aberta e sem moradores.

Durante a vistoria, em um primeiro momento, nada foi encontrado. Porém, o cão continuava apontando para uma parede. Ao fazer a checagem, os policiais descobriram uma passagem secreta que levava a um cômodo escondido.

No local, havia um cofre eletrônico, e dentro dele tinha até uma cama.

O espaço guardava diversos tipos de droga, como maconha, cocaína, crack, MD, LSD e ecstasy, totalizando 156 kg de entorpecentes. Parte do material já estava embalado para venda. Toda o material foi apreendido.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o caso foi registrado como tráfico de drogas no 93º Distrito Policial, no Jaguaré. A Polícia Civil segue investigando para identificar os responsáveis pelo imóvel.