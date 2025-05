cara-de-pau:-grupo-se-passava-por-advogados-e-cobrava-falsas-taxas

Policiais civis do estado do Ceará prenderam, na manhã desta terça-feira (27/5), sete pessoas suspeitas de envolvimento no golpe do falso advogado. As prisões ocorreram em Fortaleza e nos municípios de Maracanaú e Cruz.

Durante a operação, foram apreendidos celulares que passarão por perícia e poderão contribuir com o avanço das investigações.

Leia também

As apurações, coordenadas pela Delegacia de Defraudações e Falsificações (DDF) da Polícia Civil do Ceará (PCCE), indicam que os sete presos, seis homens e uma mulher, tinham funções específicas no grupo, como a de movimentar as transferências financeiras das vítimas. Todos permanecem à disposição da Justiça.

Como funcionava o golpe

Segundo a investigação, o grupo tinha acesso a informações reais de processos judiciais, como o nome do beneficiário, o tipo da causa e o advogado responsável. Com esses dados, usavam indevidamente o nome e a imagem de advogados em aplicativos de mensagens.

Em contato com as vítimas, se passavam pelo advogado e afirmavam que, para acelerar pendências cartorárias, seria necessário o envio de valores para cobrir supostas custas processuais e honorários.

As vítimas, confiando na legitimidade da abordagem, realizavam as transferências e eram lesadas.

A Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará (OAB-CE) acompanha o caso e também atuou no apoio às investigações.