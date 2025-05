Carga de 11 mil maços de cigarro contrabandeados é apreendida dentro de veículo na BR-364

Na noite de segunda-feira (27), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma apreensão de 11 mil maços de cigarros contrabandeados na BR-364, nas proximidades do Hospital do Quinari, em Senador Guiomard (AC). A abordagem aconteceu por volta das 19h30, quando os agentes identificaram um veículo GM/Classic Life branco circulando com placas incompatíveis e sinais de excesso de carga. O motorista tentou fugir ao receber ordem de parada, mas foi interceptado rapidamente.

Durante a vistoria, os policiais constataram que o carro transportava uma grande quantidade de cigarros da marca “Point”, de origem estrangeira, sem comprovação legal de entrada no país. Além disso, foram encontradas irregularidades nos sinais identificadores do veículo, caracterizando adulteração. Também foram apreendidos documentos, dinheiro em espécie, um aparelho celular e o automóvel utilizado no transporte.

O condutor foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Rio Branco, junto com todo o material apreendido. A PRF destacou que a ação faz parte de seu trabalho contínuo de combate ao contrabando e a outros crimes nas rodovias federais, reforçando seu compromisso com a segurança e a legalidade na região fronteiriça do Acre.