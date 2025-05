Carlo Ancelotti desembarca no RJ para assumir o comando da Seleção Brasileira

O técnico italiano Carlo Ancelotti desembarcou no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, às 20h52 deste domingo (24/5), para assumir o comando da Seleção Brasileira.

Ancelotti chegou em um jato Global 7500 (Bombardier) alugado pela CBF. A aeronave partiu do aeroporto de Barajas, em Madri. Viajaram com ele a companheira, Mariann Barrena McClay; Chloe Victoria McClay (enteada), os auxiliares Paul Clement e Francesco Mauri, além de Diego Fernandes, empresário responsável pela negociação em nome do ex-presidente Ednaldo Rodrigues.

No sábado (23), ele se despediu do Real Madrid, clube espanhol que comandou por quatro anos, período em que conquistou os principais torneios do mundo. Na segunda-feira (26), às 15h, assumirá oficialmente o comando da seleção canarinho e fará a primeira convocação.

A apresentação de Ancelotti será no Hotel Grand Hyatt, na Barra da Tijuca (RJ). Será erguido um palco de 30m, no qual Ancelotti vai falar. No lado oposto, um tablado com capacidade para 30 câmeras de tevê. São esperados 250 jornalistas credenciados para cobrir o evento, incluindo profissionais de diversos países. O evento será exibido pela SporTV, ESPN, BandSports e CazeTV.

Carlo Ancelotti é o quarto técnico estrangeiro em 111 anos de história da Seleção. Antes dele, passaram pelo cargo o português Jorge Gomes de Lima, o Joreca (1925); o uruguaio Ramon Platero (1944); e o argentino Filpo Núñez (1965).

A estreia de Carlo Ancelotti no papel de técnico da Seleção mais vitoriosa do mundo será em 5 de junho, contra o Equador, em Guayaquil. Na sequência, terá pela frente o Paraguai, na Neo Química Arena, em São Paulo.