Carlo Ancelotti fala pela primeira vez como novo técnico da Seleção Brasileira

O treinador Carlo Ancelotti foi apresentado como novo técnico da Seleção Brasileira nesta segunda-feira (26/5), no Hotel Grand Hyatt, na zona oeste do Rio de Janeiro.

“Primeiras impressões são boas. É uma honra, um grande orgulho comandar o Brasil, que é a melhor do mundo. Tenho um grande trabalho para fazer com que Brasil volte a ser campeão, vamos juntos. Precisamos de todos vocês. Fui recebido aqui com muito carinho. É a minha primeira vez, e estou muito contente. Eu estou muito animado e acho que vamos fazer um trabalho. Agradeço à CBF por me trazer aqui e ao Real Madrid por me dar essa oportunidade”, declarou Carlo Ancelotti.

Além disso, Ancelotti disse que vai ser um desafio muito grande. E, que tem uma conexão com o país. Ele conclui dizendo que quer realizar um trabalho com o nível máximo.

“Minha conexão com o Brasil começou muito cedo, nos anos 1980, com Cerezo, Falcão e depois, com os anos, eu treinei 34 jogadores brasileiros. Mencionar todos eles, eu posso fazer, porque tenho boa memória, mas acho que é uma falta de respeito com o possível esquecimento. Mas os melhores, Ronaldo, Rivaldo, Kaká, Marcelo, Douglas Costa, Cafu, Dida, Emerson. Eu não posso esquecer Endrick, Rodrigo, Militão. Essa conexão começou muito cedo na minha carreira. Pela primeira vez venho ao Rio. É algo difícil, porque eu estive em todas as cidades do mundo, faltava o Rio e finalmente cheguei ao Rio. Quero aproveitar desta cidade”, pontuou.

Ao lado de Ancelotti estiveram na mesa da convocação, o presidente da CBF Samir Xaud, o diretor de seleções da entidade, Rodrigo Caetano.