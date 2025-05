Carlo Ancelotti justifica ausência de Neymar em convocação. Confira

O italiano Carlo Ancelotti anunciou, nesta segunda-feira (26/5) em hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, os primeiros jogadores convocados por ele como treinador da Seleção Brasileira. E a lista consta com novidades.

A grande expectativa era pelo retorno de Neymar Júnior, que não aconteceu. Carlo Ancelotti explicou a não convocação do camisa 10, mas afirmou que o atacante está nos planos da Seleção Brasileira.

“Como eu disse, nesta convocação eu tentei selecionar jogadores que estão bem. Neymar teve uma lesão há pouco tempo. Todos sabem eu Neymar é um jogador muito importante, sempre foi e sempre será”, comentou Carlo Ancelotti.

“Logicamente, infelizmente, atualmente temos muitos jogadores que sofrem lesões e que não podem estar na seleção, como Neymar, que passou por uma seleção. O que eu quero dizer é que o Brasil tem muitos jogadores talentosos e logicamente, no caso específico de Neymar, contamos com ele”, completou o treinador da Seleção Brasileira.

Veja a primeira lista de Ancelotti:

Goleiros : Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr), Hugo Souza (Corinthians);

: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr), Hugo Souza (Corinthians); Laterais : Alex Sandro (Flamengo), Carlos Augusto (Inter de Milão), Wesley (Flamengo) e Vanderson (Monaco);

: Alex Sandro (Flamengo), Carlos Augusto (Inter de Milão), Wesley (Flamengo) e Vanderson (Monaco); Zagueiros : Alexsandro (Lille), Beraldo (PSG), Léo Ortiz (Flamengo), Marquinhos (PSG) e Danilo (Flamengo);

: Alexsandro (Lille), Beraldo (PSG), Léo Ortiz (Flamengo), Marquinhos (PSG) e Danilo (Flamengo); Meias : Andreas Pereira (Fulham), Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Éderson (Atalanta), Gerson (Flamengo);

: Andreas Pereira (Fulham), Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Éderson (Atalanta), Gerson (Flamengo); Atacantes: Antony (Real Betis), Estêvão (Palmeiras), Gabriel Martinelli (Arsenal), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham), Vini Jr. (Real Madrid).

O Brasil terá pela frente Equador, no dia 5 de junho, e Paraguai, no dia 10 do mesmo mês, em jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo.