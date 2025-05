Carlo Ancelotti mira título inédito para técnico estrangeiro na Copa do Mundo

Desde que foi anunciado como novo técnico da Seleção Brasileira, o italiano Carlo Ancelotti atraiu a atenção do público e acumulou elogios nas redes sociais. No entanto, seu desafio com a amarelinha será tão grande que ele não tem outra opção a não ser fazer história na Copa do Mundo Fifa 2026.

Um levantamento da empresa de inteligência esportiva Oddspedia apontou que nenhuma seleção venceu a Copa do Mundo da FIFA com um técnico estrangeiro. Desde 1930, em todas as 22 edições já realizadas da disputa, os técnicos campeões sempre foram da mesma nacionalidade da seleção vencedora.

Ano – Seleção Campeã – Técnico – País do técnico

1930 – Uruguai – Alberto Suppici – Uruguaio

1934 – Itália – Vittorio Pozzo – Italiano

1938 – Itália – Vittorio Pozzo – Italiano

1950 – Uruguai – Juan López – Uruguaio

1954 – Alemanha Ocidental – Sepp Herberger – Alemão

1958 – Brasil – Vicente Feola – Brasileiro

1962 – Brasil – Aymoré Moreira – Brasileiro

1966 – Inglaterra – Alf Ramsey – Inglês

1970 – Brasil – Mário Zagallo – Brasileiro

1974 – Alemanha Ocidental – Helmut Schön – Alemão

1978 – Argentina – César Luis Menotti – Argentino

1982 – Itália – Enzo Bearzot – Italiano

1986 – Argentina – Carlos Bilardo – Argentino

1990 – Alemanha Ocidental – Franz Beckenbauer – Alemão

1994 – Brasil – Carlos Alberto Parreira – Brasileiro

1998 – França – Aimé Jacquet – Francês

2002 – Brasil – Luiz Felipe Scolari – Brasileiro

2006 – Itália – Marcello Lippi – Italiano

2010 – Espanha – Vicente del Bosque – Espanhol

2014 – Alemanha – Joachim Löw – Alemão

2018 – França – Didier Deschamps – Francês

2022 – Argentina – Lionel Scaloni – Argentino

O dado mostra uma probabilidade contra o treinador italiano, multicampeão por clubes como Milan e Real Madrid, ou uma chance de ele fazer história sendo o primeiro estrangeiro a conquistar uma Copa do Mundo à frente de uma seleção de outro país.

O levantamento aponta ainda que, entre os vice-campeões, apenas um caso fugiu à regra: a Holanda de 1978, que chegou à final sob o comando do austríaco Ernst Happel e perdeu para a Argentina. Desde então, todos os times que chegaram à final, vencedores ou não, foram liderados por técnicos da mesma nacionalidade.

Essa tradição sugere que o papel simbólico e cultural do treinador pode estar fortemente atrelado ao sucesso das seleções em campo, o que torna a missão de Ancelotti ainda mais desafiadora e, ao mesmo tempo, histórica.

Metodologia

A análise considerou todas as finais da Copa do Mundo da FIFA entre 1930 e 2022, considerando a nacionalidade do técnico em comparação à da seleção representada. Os dados foram verificados a partir de registros oficiais da FIFA, estatísticas históricas e bases reconhecidas do futebol mundial.

Sobre a Oddspedia

A Oddspedia Media é uma empresa de inteligência esportiva fundada em 2013 que fornece dados, estatísticas, prognósticos e análises para fãs de esportes no mundo inteiro. Seus estudos já foram citados por veículos como The Guardian, New York Post, entre outros.

