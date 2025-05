Carlo Ancelotti visita Cristo Redentor e recebe bênção de padre

O técnico Carlo Ancelotti, da Seleção Brasileira, visitou, neste sábado (31/5), o Cristo Redentor no Rio de Janeiro. O italiano foi a um dos principais cartões postais da cidade acompanhado do coordenador executivo geral de Seleções Masculinas, Rodrigo Caetano, além de Paul Clement e Francesco Mauri, e do analista de desempenho Simone Montanaro, que fazem parte da sua comissão.

Ancelotti visitou o Cristo Redentor neste sábado (31/5)

Ele tirou fotos com torcedores

Carleto teve um encontro com Padre Omar, reitor do Santuário do Cristo Redentor, e recebeu a benção do religioso. No local, Ancelotti foi celebrado por torcedores e turistas que visitavam o ponto turístico. O treinador tirou fotos e distribuiu alguns autógrafos.

Durante sua apresentação, Carlo Ancelotti destacou seu desejo em conhecer os principais cartões postais do Rio de Janeiro, citando como exemplo o Corcovado. Segundo a CBF, ir ao Cristo Redentor era um dos principais desejos do italiano, que vai morar na cidade.

Após a visita, Ancelotti, Rodrigo Caetano e os membros da comissão técnica foram até o Mirante Dona Marta, onde puderam observar pontos importantes do Rio de Janeiro.

Na segunda-feira (2/5), o treinador iniciará a preparação para as partidas contra o Paraguai e Equador, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, os primeiros compromissos dele à frente da Seleção.