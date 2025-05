carol-castro-detona-reinado-de-virginia-na-grande-rio:-“sem-luz”

O anúncio de que Virginia Fonseca será a nova Rainha de Bateria da Grande Rio, substituindo Paolla Oliveira, gerou revolta não apenas em internautas anônimos. Carol Castro se manifestou nas redes sociais, na quinta-feira (22/5), sobre o caso e detonou a influenciadora.

“Acho absurdo essa pessoa sem luz e fica milionária às custas do vício e de levar os outros a pobreza ser rainha de qualquer coisa! Muito menos de uma escola como a Grande Rio!”, disparou.

Oposto do enredo

Ainda na publicação, a atriz afirmou que o comportamento da esposa de Zé Felipe é contrário ao que prega o enredo que a agremiação de Duque de Caxias vai apresentar na Marquês de Sapucaí em 2026:

“O tema Maguebeat [movimento contracultural e musical que surgiu no Recife, e buscava renovar a cultura pernambucana e criticar as desigualdades sociais e a pobreza] fala justamente sobre o oposto da posição da dita cuja. Pelo amor! Alguém faz alguma coisa! Chico Science deve estar muito fulo lá de cima!!!!!”, declarou ela.

Carol Castro comentou o anúncio de Virginia Fonseca no Carnaval

Virginia Fonseca posa com tamborim na Sapucaí

Web detona Virginia na Grande Rio: “Trocou CR7 por Luva de Pedreiro”

Virginia foi confirmada como Rainha de Bateria da Grande Rio

Virginia ao lado de Jayder Soares, presidente de honra da Grande Rio

Virginia Fonseca posa com integrantes da escola de samba de Duque de Caxias

Virginia Fonseca posa séria e de cabelos soltos para as redes sociais

Influencer prestou depoimento na CPI das Bets

Fãs se revoltam com a substituição de Paolla Oliveira por Virginia Fonseca

Virginia Fonseca vai ficar no lugar de Paolla Oliveira no Carnaval de 2026

Virginia Fonseca substitui Paolla Oliveira à frente da bateria da Grande Rio

No X, antigo Twitter, os internautas apoiaram o protesto de Carol Castro: “Fala mesmo. Carol Castro diva!!”, elogiou uma. “Morro que a Carol Castro consegue ser uma diva em todos os momentos”, escreveu outra. “Tem gente falando que a Carol Castro tá com inveja da virginia kkkkkkkkkkkkk. A Carol Castro!!! Atriz global, mais de 20 anos de carreira, com inveja da Virginia . Esse povo viaja demais”, analisou uma terceira. “Carol Castro gigante, pqp”, festejou mais uma.