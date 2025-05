carol-dieckmann-revela-que-se-sentiu-bonita-pela-primeira-vez-ao-raspar-o-cabelo

Ao relembrar a fase em que raspou o cabelo para interpretar Camila, jovem diagnosticada com leucemia na novela “Laços de Família” nos anos 2000, Carolina Dieckmann revelou que se sentiu realmente bonita pela “primeira vez” na vida. Em entrevista à Quem, a atriz explicou que, até então, via sua beleza como “boba” e marcada por esteriótipos, e que, ao se ver careca, enxergou um rosto mais forte e expressivo.

Após afirmar que rasparia a cabeça novamente, caso um novo papel exigisse, Carol foi questionada sobre como se sentiu da primeira vez em que passou por essa experiência. Sincera, a atriz explicou que mudanças tão intensas, como essa ou até o emagrecimento recente que enfrentou para um personagem, costumam gerar muita expectativa, o que pode levar o público à frustração.

Ainda assim, Dieckmann ressalta que não vê isso como algo negativo e acredita que raspar os cabelos pode representar, sim, beleza e força: “A primeira vez que me senti bonita foi quando estava careca. É doido isso, porque, talvez, foi o momento em que as pessoas menos esperavam que eu fosse me sentir bonita. As pessoas olhavam para mim e choravam, ficavam emocionadas e descobri isso de alguma forma”, disse.

“Sempre achei que ser a loirinha, de olho claro era uma beleza boba. Quando raspei a cabeça, achei meu rosto forte. Comecei a me olhar de outro jeito, comecei a entender melhor as minhas proporções e parei de achar minha beleza uma coisa boba. Acho que eu mesma tinha um preconceito com ser loirinha, nariz arrebitado, olho verde, esses estereótipos todos”, a famosa explicou.

Carol contou que se sentiu mais interessante e que passou a gostar mais de si mesma após raspar o cabelo. Apesar disso, destacou que mudanças físicas também podem gerar críticas, como aconteceu recentemente, quando perdeu peso para um filme e passou a ser alvo de inúmeros comentários nas redes sociais: “Fui muito cobrada por isso. De verdade, não fico nem um pouco chateada”, declarou.

Por fim, a atriz explicou que procura se blindar ao máximo dos comentários e que, para ela, o mais importante é estar em paz: “Acho que não é legal a gente falar de ninguém, nem quem está doente, nem quem não está. Mas quando alguém vem dar opinião: ‘Acho que você está isso, acho que você está aquilo’… Acho que estou ótima. Quem tem que achar como estou e sentir, sou eu. Então, não fico chateada”.