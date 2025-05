Carol Peixinho fala sobre FIV após comentário polêmico de atriz

Quando Carol Peixinho anunciou que estava grávida de Thiaguinho, um comentário feito por Claudia Raia gerou polêmicas e especulações sobre uma possível fertilização in vitro realizada pelo casal. “Não acredito! Deu certo!”, declarou a veterana na publicação que comemorava a espera da criança.

Porém, Carol resolveu esclarecer as coisas e detalhou o processo de gestação. Em entrevista ao podcast MaterniDelas, ela desmentiu os rumores sobre o procedimento de fertilização. No programa, a esposa de Thiaguinho ressaltou ainda que não há qualquer desconforto com Cláudia Raia.

