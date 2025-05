Uma colisão registrada na manhã deste domingo (25) fez com que um carro avançasse o meio-fio e parasse na entrada de um posto de gasolina, no cruzamento da Rua Otávio Rola com a Rua Belém, no bairro Conquista, em Rio Branco. Imagens feitas no local mostram o veículo parado na entrada do estabelecimento.

Até o momento, não há informações sobre feridos, atendimento médico ou se outros veículos estiveram envolvidos. As circunstâncias da colisão ainda não foram esclarecidas.

Veja o vídeo: