Carro avança sinal vermelho e atropela motociclista no Canal da Maternidade; veja vídeo

Um acidente de trânsito foi registrado na tarde desta quarta-feira (28) no Canal da Maternidade, no cruzamento da Rua Epaminondas Martins com a José de Melo, em Rio Branco. Imagens de um circuito de segurança mostram o momento em que um carro azul avança o sinal vermelho e atinge um motociclista que cruzava corretamente o cruzamento, com o sinal verde.

Nas imagens, é possível ver claramente que o motorista do carro não respeita a sinalização e invade a via, provocando o atropelamento.

Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde do motociclista nem sobre a identidade dos envolvidos no acidente.

Veja o vídeo: