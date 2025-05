Casal acreano celebra conquista da casa própria com vídeo emocionante nas redes; assista

A influenciadora digital Iasmyne Sampaio e o biomédico Ricardo Muller viveram nesta segunda-feira (19) um dos momentos mais marcantes de suas vidas: a conquista da casa própria. O casal recebeu a chave do novo lar em Rio Branco, no Acre, ao lado de familiares e amigos, com direito a oração, consagração e muita emoção.

“Com vocês: o primeiro capítulo da nossa história”, escreveu Iasmyne ao compartilhar registros do momento nas redes sociais. O casal reuniu pessoas próximas para orar e agradecer a Deus pela realização da promessa, como descrevem os seguidores.

Nos comentários, a celebração se estendeu. Internautas vibraram com a conquista e deixaram mensagens carinhosas. “Este lar será de amor, luz e prosperidade em todas as áreas”, comentou uma amiga. “Tô tão feliz e emocionada por essa conquista de vocês”, escreveu outra seguidora. A publicação reuniu dezenas de mensagens exaltando a fé, o esforço e o amor dos dois.

A entrega da chave foi marcada por comunhão e oração, com palavras de gratidão a Deus pelo novo ciclo que se inicia. “Que Deus continue abençoando a vida e o lar de vocês. Vocês merecem!”, reforçou uma das seguidoras.

Iasmyne e Ricardo vivem um relacionamento que tem inspirado muitas pessoas pela fé, cumplicidade e leveza. Agora, com a casa nova, o casal dá mais um passo importante em sua trajetória, cercado de apoio, fé e boas energias.

