Casal do 1º Casamento às Cegas anuncia gravidez: “4 anos de orações”

Juntos há seis anos, Lauren e Cameron, da 1ª temporada, da primeira edição, de Casamento às Cegas, anunciaram a primeira gravidez. No vídeo do anúncio, o casal mostrou uma retrospectiva da vida de casal, desde o reality show da Netflix até os dias atuais.

Leia também

Eles mostraram que montaram um plano para engravidar, com tarefas que vão desde marcar a ovulação de Lauren até o horário do sexo. “Eles esperaram, eles rezaram, eles se cutucaram repetidamente”, diz uma voz no vídeo, que foi publicado como um trailer. Após tentativas, eles recorreram à fertilização in vitro para aumentar a família.

No vídeo, eles ainda brincam sobre como será a vida a partir do nascimento. “O bebê vem com um manual de instruções?”, questiona o rapaz. “Não, apenas o Google e orações… e chatGPT”, responde Lauren.

“O momento que mudou tudo. Após 4 anos de orações, paciência e muito amor… ver a palavra grávida no nosso teste tornou tudo realidade”, legendou o casal.