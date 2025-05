Casal que confundiu fisiculturista com mulher trans é expulso de academia

O casal Karolaine Klécia e Marcos Aurélio Leite foi expulso da academia em que frequentavam, no Recife (PE), após uma discussão iniciada depois que uma fisiculturista e personal trainer foi confundida com uma mulher trans e impedida de usar o banheiro femininino.

Após a expulsão, o casal apresentou sua versão sobre a confusão. Segundo eles, tudo não passou de uma má interpretação. Eles disseram que vêm sendo vítimas de ataques e ameaças desde que o caso repercutiu nas redes sociais.

A discussão começou quando Karolaine abordou a fisiculturista e personal trainer Kelly da Silva Moraes no acesso ao banheiro feminino.

Karolaine admite que acreditou que Kelly fosse uma mulher trans, devido ao porte físico da fisiculturista, e, por isso, tentou orientá-la sobre a existência de um banheiro unissex na parte inferior do prédio.

“Ela já tinha utilizado o banheiro. Na saída, eu fui informar para ela que tinha um banheiro inclusivo, porque ela poderia se sentir mais à vontade, mais acolhida pela própria academia, mas ela se ofendeu quando eu falei”, explicou Karolaine.

A personal trainer, que se identifica nas redes sociais como “Treinadora Monster”, teria ficado calma inicialmente, mas uma aluna da profissional chegou de forma exaltada. Karolaine afirma ter sofrido agressões físicas e verbais por parte dessa mulher.

Marcos Aurélio lembra que estava em outro ambiente da academia quando soube da confusão. “Um aluno chegou dizendo que um homem estava agredindo a minha mulher. Eu fui lá para entender o que havia acontecido. Em seguida, a discussão começou a ser filmada. Eu também acreditei que era uma mulher trans e, por isso, falei da existência de um banheiro inclusivo disponibilizado pela academia”, destacou o autônomo.

As imagens viralizaram nas redes sociais sem a autorização do casal. A partir da repercussão, Karolaine e Marcos Aurélio afirmam que começaram a receber xingamentos e ameaças. “Nas redes sociais, tem gente dizendo que vai me pegar na rua e que eu não devo pisar na academia”, denuncia Karolaine.

O casal procurou a delegacia de Boa Viagem, onde foi registrada uma notícia crime. O advogado Kleber Freire, que faz a defesa do casal, avalia entrar na Justiça por calúnia. “Nós lamentamos profundamente o que aconteceu. Foi uma má interpretação, jamais houve intenção de ofender ou discriminar. Mas não podemos aceitar essas agressões nas redes sociais, após a divulgação do vídeo sem a autorização das partes envolvidas na confusão”, disse o advogado.