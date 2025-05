Caso Nayara Vilela: juiz decide que Tarcísio Som não vai a júri popular por falta de provas

O empresário Tarcísio Araújo da Mota, conhecido como Tarcísio do Som, não enfrentará júri popular pela morte da esposa, a cantora Nayara Vilela, ocorrida em abril de 2023. A decisão foi tomada pelo juiz Alesson Braz, da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar de Rio Branco, que entendeu não haver provas suficientes de que o réu tenha agido com dolo, ou seja, com intenção ou aceitação do risco de matar. Com isso, o processo foi desclassificado para apuração em outra instância da Justiça.

O caso envolvia alegações do Ministério Público de que Tarcísio teria contribuído para o suicídio da esposa ao manter uma arma de fogo carregada em local acessível, mesmo ciente de que Nayara enfrentava transtornos mentais e já havia tentado tirar a própria vida. Também foram apresentados relatos de violência psicológica e controle sobre a vida da cantora, além de um vídeo em que o empresário aparece proferindo ofensas contra a vítima durante uma crise emocional.

Apesar da gravidade dos elementos e da sensibilidade dos temas — como depressão e violência contra a mulher —, o juiz avaliou que o conjunto de provas não sustenta o envio do caso ao Tribunal do Júri. O processo será agora analisado pela Justiça comum, que poderá investigar eventual responsabilidade de Tarcísio por omissão de cautela na guarda da arma ou até por homicídio culposo, caso identifique algum vínculo entre sua conduta e o desfecho trágico.