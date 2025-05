Caso Nayara Vilela: Justiça ainda não decidiu se Tarcísio vai a júri popular, 20 dias após audiência

O juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar da Comarca de Rio Branco ainda não decidiu se o empresário Tarcísio Araújo Mota, marido da cantora Nayara Vilela, morta em 2022, irá ou não a júri popular por feminicídio.

SAIBA MAIS: Sem definição: juiz dá cinco dias para defesa de Tarcísio Araújo apresentar alegações finais

A informação foi divulgada pela assessoria de comunicação do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC).

O empresário é acusado de envolvimento na morte da cantora e foi denunciado pelo Ministério Público do Acre (MPAC) por feminicídio em janeiro do ano passado.

Nos dias 8 e 9 de maio, foi realizada a audiência de instrução e julgamento, com oitiva do empresário, da mãe da vítima e de outras testemunhas do caso, além da apresentação das alegações da defesa e do Ministério Público, que atua na acusação.

No último dia da audiência, a defesa do réu solicitou prazo para apresentar as alegações finais por escrito, e o pedido foi aceito pelo juiz Alesson Braz — responsável pela Vara —, que concedeu o prazo de cinco dias para a manifestação.

O MPAC, em suas alegações finais orais, pediu a procedência da denúncia para que o empresário fosse enquadrado no crime de feminicídio. “O acusado criticava a forma de ser, os cortes de cabelo e as roupas que a vítima usava”, disse o órgão. Além disso, o Ministério Público afirmou que Tarcísio cometeu o crime de homicídio comissivo por omissão, contribuindo para o feminicídio de Nayara.

Ainda não há prazo estipulado para que o juiz decida se Tarcísio irá ou não a júri popular.