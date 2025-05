Caso Yara Paulino: polícia prende mais um suspeito de participação em morte

A Polícia Civil do Acre prendeu, nesta quinta-feira (29), mais um suspeito de envolvimento no linchamento que causou a morte de Yara Paulino, em Rio Branco. O crime ocorreu em via pública, no conjunto habitacional Cidade do Povo.

O homem detido foi identificado como J.S.S., conhecido como “Falcão”. Segundo as investigações da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), ele teve participação ativa no espancamento que resultou na morte da vítima. Falcão foi localizado e capturado no mesmo bairro onde o crime aconteceu.

Esta é a nona prisão relacionada ao caso. No mês passado, oito pessoas já haviam sido detidas por envolvimento no linchamento. De acordo com a Polícia Civil, informações obtidas durante os interrogatórios anteriores foram fundamentais para chegar até Falcão.

Após a prisão, o suspeito foi levado à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde passou pelos procedimentos legais e ficou à disposição da Justiça.

O caso

Yara Paulino foi brutalmente assassinada em um ato de linchamento, no dia 24 de março desse ano, após a falsa acusação de que ela teria matado sua filha, de poucos meses de vida, e jogado o corpo em um saco de ração, que foi encontrado no bairro.

Dentro do saco havia a ossada de um animal, que foi confundida com os restos mortais da criança.

Além da tragédia do linchamento, a situação se agravou com o desaparecimento do bebê de Yara. A Polícia Civil está intensificando as investigações para localizar a criança e garantir sua segurança, tratando o desaparecimento como uma questão de extrema urgência.