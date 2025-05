Cauã Reymond faz desabafo pessoal no “Altas Horas”

Conhecido por sua discrição em relação à vida pessoal, o ator Cauã Reymond surpreendeu o público ao fazer um desabafo emocionante durante sua participação no programa “Altas Horas”, exibido neste sábado (24 de maio de 2025).

O momento de revelação aconteceu após o apresentador Serginho Groisman receber um jovem que já havia participado do programa em 2010 e que compartilhou o drama de ter sido vítima de bullying na escola. Tocando por essa história, Cauã decidiu abrir, como nunca antes, uma das marcas mais sofridas de sua trajetória: o impacto da convivência com a mãe, que era portadora do HIV.

O ator revelou também que, além do estigma da doença, enfrentou comentários pesados e preconceituosos relacionados a outras questões familiares, como o diagnóstico de esquizofrenia de uma tia e a avó portadora de uma deficiência física.

“Foi o esporte que o ajudou a canalizar essa dor e encontrar equilíbrio. Essas vivências o moldaram e influenciam diretamente no seu trabalho como artista”, disse Cauã.

O relato sincero e corajoso de Cauã Reymond reforça a importância de espaços como o “Altas Horas”, que com sensibilidade e responsabilidade, proporcionam conversas profundas e humanas que ecoam para além da televisão.