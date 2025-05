Cavalgada fatal: 10 posições com a mulher por cima no sexo

As posições sexuais com a “mulher por cima” podem ser uma maneira relativamente fácil e divertida de melhorar sua vida sexual. Elas permitem que você posicione com maestria o pênis ou a cinta do seu parceiro para obter a melhor estimulação ou para atingir o ponto certo — o tão desejado ponto G.

Mundialmente famosa, a posição cowgirl vai muito além de só “sentar”. Ela conta com uma variedade imensa. A vantagem é que a pessoa situada por cima pode ajustar a profundidade, a velocidade e o ângulo da penetração conforme sua preferência.

As sugestões abaixo, com a mulher por cima, oferecem várias possibilidades, das mais comportadas até as mais acrobáticas.

Inspire-se!

Se tiver uma cadeira por perto, esta posição pode ser feita de costas ou de frente

Abrir mão do controle pode ajudar. Na cowgirl, quem está por cima tem controle quase total da penetração, tirando de você a possibilidade de penetrar muito rápido ou muito vigorosamente

Essa posição dificulta que o homem penetre de forma muito voraz enquanto tenta manter ele mesmo e a parceria na posição, equilibrando

A famosa cowgirl é uma ótima opção para o sexo anal

Já fez a lótus? Ela permite proximidade, contato visual e um anal mais confortável

Para uma penetração anal mais profunda, é possível deitar em cima do parceiro

Cowgirl “clássica”

Uma boa sentada no colo faz com que se tenha pouco movimento e flexibilidade

Nesta, a mulher fica com os pés no chão, o que dá mais estabilidade para sentar no parceiro

Sentando no colo da parceria de frente, também é possível usar o salto para se apoiar melhor no chão

PS: Todas essas posições sexuais podem ser tentadas por todes, basta usar uma cinta-peniana.