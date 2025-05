Cavalgada Hermecílio Barreto reúne milhares de pessoas em Mâncio Lima

Neste domingo, 25 de maio de 2025, Mâncio Lima celebrou com grande entusiasmo a 20ª edição da Cavalgada Hermecílio Barreto de Lima, um dos eventos mais aguardados das festividades pelos 48 anos de emancipação política do município. A tradicional cavalgada reuniu aproximadamente 5 mil pessoas e contou com a participação de 60 animais, entre cavalos, bois e burros, percorrendo as principais ruas da cidade em um espetáculo de cultura e tradição.

Cavaleiros e amazonas, vindos da zona rural e de municípios vizinhos, abrilhantaram o desfile, que já se tornou símbolo das festividades da cidade. O prefeito Zé Luiz esteve presente durante todo o evento e celebrou a forte adesão da população.

“A cavalgada já é uma tradição em Mâncio Lima. Este ano, apenas antecipamos a data em relação ao dia oficial do aniversário. Mas o que a gente viu hoje foi uma festa linda, uma demonstração de amor do povo pela cidade. Preparamos tudo com responsabilidade, alinhados com os órgãos de segurança, com o IDAF e o IMAC, para que fosse um evento tranquilo e seguro para todos”, afirmou o gestor.

A estrutura do evento também contou com o suporte técnico do IDAF, que atuou com uma equipe liderada pelo médico veterinário Sanderson Willing, responsável por garantir o cumprimento das normas sanitárias para os animais.

“Todos os equinos passaram por conferência de documentação, exames e vacinas. Os animais foram identificados com lacres numerados e estão em conformidade com a legislação. Parabenizamos os organizadores e os proprietários que atenderam às exigências”, explicou Willing.

A cavalgada foi mais um destaque da programação que teve início na última quinta-feira (22) e segue até o dia 30 de maio, data oficial do aniversário do município, com diversas atrações culturais, esportivas e musicais, incluindo o aguardado desfile cívico e o show com a banda Lamba Saia.

A segurança do evento foi reforçada pela Polícia Militar, garantindo a tranquilidade dos participantes e espectadores. O comandante da Polícia Militar, 2º Tenente Valber, destacou a ampliação do efetivo policial durante as festividades para assegurar a segurança de todos.

“Estamos comprometidos em garantir a segurança da população durante todos os eventos comemorativos. A presença policial foi intensificada para que todos possam desfrutar das festividades com tranquilidade”, afirmou o comandante.

