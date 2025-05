CBF anuncia horário da primeira convocação de Ancelotti; confira

A primeira convocação de Carlo Ancelotti pela Seleção Brasileira está próxima. No dia 26 de maio, o italiano vai anunciar os 23 convocados para os jogos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Na tarde desta terça-feira (20/5), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou que a convocação será a partir das 15h, no Grand Hyatt, no Rio de Janeiro. O evento também contará com a apresentação de Ancelotti como novo técnico da Amarelinha.

Veja quando serão os primeiros jogos de Ancelotti com o Brasil: