CBF desmente Grêmio e nega afastamento de árbitro após polêmica na Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) negou nesta sexta-feira (23/5) que tenha afastado o árbitro Matheus Candançan, como havia sido divulgado pelo Grêmio após uma reunião entre representantes do clube e a Comissão de Arbitragem, na sede da entidade, no Rio de Janeiro.

O encontro, realizado na quinta-feira (22/5), reuniu o presidente gremista Alberto Guerra, o coordenador técnico Luiz Felipe Scolari, o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Hocsman, além de integrantes da comissão liderada por Rodrigo Cintra. Na pauta, estavam oito lances contestados pelo clube em partidas recentes de competições nacionais.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Reprodução/x Reprodução/x Jogadores do Grêmio reclamando com Matheus após marcação do gol anulado Créditos: Rafael Ribeiro / CBF Voltar

Próximo

Segundo o Grêmio, a reunião teve duração de cerca de duas horas e meia, e durante o encontro foi apresentada uma lista com “oito lances graves assinalados de forma equivocada pela arbitragem, que influenciaram diretamente nos resultados dos jogos”. O clube ainda informou que houve a comunicação de que Matheus Candançan seria afastado.

No entanto, a CBF contestou essa versão. Em resposta ao ge, a entidade afirmou que “não há qualquer afastamento do árbitro Matheus Candançan” e que “as decisões discutidas foram alvo de análise técnica, mas nenhuma medida disciplinar foi aplicada”. A comissão confirmou que se reunirá com o árbitro para discutir os critérios adotados e orientar sua atuação, mas sem qualquer suspensão.

O principal lance contestado ocorreu no duelo entre Grêmio e CSA, pela terceira fase da Copa do Brasil. Já nos minutos finais, Candançan anulou o gol de Aravena após revisão do VAR, assinalando falta de Kannemann sobre Igor Bahia. A decisão foi mantida mesmo após o vídeo, gerando protestos gremistas. O comentarista de arbitragem dos canais SporTV, Paulo César de Oliveira, afirmou que o contato no lance foi “normal” e que não configuraria infração.

Ainda de acordo com a CBF, apenas dois dos oito lances apresentados foram avaliados como erros. A entidade também acolheu sugestões feitas pelo clube gaúcho para qualificar a arbitragem nacional, como o uso de tecnologias mais modernas no apoio ao VAR e a criação de uma escola nacional de arbitragem para padronização de critérios.

Em nota oficial, o Grêmio destacou: “Além disso, foram feitas sugestões para qualificar a arbitragem nacional, com implementação de novas tecnologias, mais modernas, em apoio ao VAR, bem como a necessidade de padronização dos critérios utilizados pelos árbitros, o que poderia acontecer por meio da criação de uma escola nacional de arbitragem.”

O texto divulgado pelo clube ainda reafirma o compromisso com seu torcedor e com a melhoria da arbitragem: “O Grêmio reforça o seu compromisso com a defesa dos interesses do seu torcedor e com a qualificação da arbitragem nacional, para que seja cada vez mais profissional e justa, não interferindo nos resultados das partidas.”

Apesar das divergências quanto à comunicação do suposto afastamento, Matheus Candançan permanece disponível para futuras escalas em competições organizadas pela CBF.

Transforme seu sonho com a força do esporte. Aposte agora naVivaSorte! Acesse:https://go.aff.afiliados.vivasortebet.com/leodias