Centro Acadêmico divulga nota de repúdio após presidenta ser vítima de assédio na Ufac

O Centro Acadêmico Enedina Alves (CAEC) publicou uma nota de repúdio após um episódio de assédio ocorrido na última terça-feira (27), durante o evento Inovacre, realizado na Universidade Federal do Acre (Ufac). A vítima foi a presidenta do próprio CAEC, que participava da atividade a convite do Diretório Central dos Estudantes (DCE), entidade que representa o corpo discente da universidade.

Segundo a denúncia, um membro do DCE dirigiu palavras ofensivas e de cunho machista à estudante, configurando um caso de assédio verbal. O CAEC afirma que tomará todas as medidas cabíveis e cobra do DCE um posicionamento urgente, além da responsabilização do integrante envolvido.

O texto da nota destaca que atitudes como essa são inaceitáveis e violam não apenas os princípios éticos, mas também o compromisso da universidade com um ambiente seguro, respeitoso e livre de qualquer forma de violência. A entidade reforça ainda que o assédio é crime e encoraja outras mulheres que passem por situações semelhantes a denunciarem por meio do Disque 180.

Nas redes sociais, a nota de repúdio repercutiu fortemente. Diversos centros acadêmicos, coletivos, estudantes e internautas prestaram apoio à presidenta do CAEC e condenaram o ocorrido. As manifestações pedem que o DCE tome providências imediatas, inclusive com a retirada do membro da gestão.

Entre os comentários, internautas consideram lamentável que situações como essa ainda aconteçam dentro do ambiente universitário, especialmente partindo de quem deveria representar os estudantes. Também destacam que a universidade deve ser um espaço seguro, de acolhimento e respeito, onde atitudes como o assédio não podem ser naturalizadas.

Houve ainda manifestações que elogiaram a coragem da presidenta do CAEC por tornar público o ocorrido, reforçando que casos assim precisam ser expostos para que não sejam silenciados nem tratados como algo menor. A maior parte das publicações exige a responsabilização do agressor e cobra do DCE uma postura firme diante do episódio.

Veja a nota na íntegra:

Nota de Repúdio

O CAEC – Enedina Alves vem a público manifestar seu repúdio ao assédio, sofrido na última terça feira(27/05) durante o evento INOVACRE, Recebemos recentemente a denúncia relacionada a um caso de assédio sofrido pela presidente do nosso Centro acadêmico a qual tinha sido convidada ao e então pelo Diretório Central dos Estudantes.

O caso ocorreu onde um membro do DCE,falou palavras que nunca deveriam ser apropriadas em qualquer âmbito da nossa sociedade, o assunto deve ser tratado com a máxima seriedade, pedimos respeito às mulheres da comunidade acadêmica, onde deveria ser um local de direito e segurança para todas.

Reforçamos que atitudes de assédio são inaceitáveis e violam nossos princípios éticos e nosso compromisso com um ambiente seguro, respeitoso e inclusivo para todas as pessoas.

Seguiremos aguardando o posicionamento do DCE como entidade que deveria garantir os direitos dos estudantes e esperamos que as devidas punições sejam aplicadas ao membro em questão. Nós do CAEC como centro que leva o Nome de uma mulher, reafirmamos nosso compromisso com a escuta ativa, o acolhimento e a promoção de uma cultura de respeito e dignidade na Universidade.

Tomaremos todas as medidas cabíveis, conforme previsto em nosso código de conduta e na legislação vigente,reiteramos que Assédio é crime e incentivamos a mulheres que tenham passado por casos semelhantes a denunciar através do Disque 180 na central de atendimento à mulher.

Equipe CAEC – Enedina Alves

28/05