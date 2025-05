Chá anti-inflamatório feito com erva comum alivia sintomas da gripe

Fácil de cultivar e com sabor suave, o chá de hortelã é uma bebida cheia de benefícios para a saúde. A infusão é conhecida por suas capacidades medicinais, e as propriedades anti-inflamatórias do chá são explicadas pela presença de compostos bioativos como mentol, mentona e flavonoides.

“Por também ser fonte de antioxidantes, ácido fólico e fibras, o chá de hortelã contribui para o fortalecimento do sistema imunológico e oferece diversos benefícios à saúde”, explicou a nutricionista Larissa Mazocco, professora do curso de Nutrição do Centro Universitário do Distrito Federal (UDF), em entrevista anterior ao Metrópoles.

Baixo em caloria, o chá de hortelã também se destaca por seu valor nutricional. A bebida contém vitaminas A, B6, C, E e K, além de minerais como cálcio, ferro, fósforo e potássio, que desempenham funções essenciais no organismo.

Entre os benefícios da infusão está o controle de sintomas de gripes e resfriados, como tosse e congestão nasal, que acontecem devido às propriedades anti-inflamatórias e antivirais do chá.

Para trazer vantagens duradouras à saúde, o consumo do chá de hortelã deve estar aliado a uma boa rotina alimentar e a prática regular de atividades físicas. Antes de colocar a bebida na rotina, a recomendação é procurar um profissional de saúde para garantir a segurança do hábito.

Benefícios do chá de hortelã

Devido ao efeito relaxante nos músculos do estômago e intestino, a infusão auxilia na diminuição de contrações que causam dor e incômodos , ajudando a reduzir náuseas, vômitos, inchaço abdominal, gases e até cólicas.

As propriedades anti-inflamatórias e analgésicas ajudam a aliviar dores de cabeça e enxaquecas.

O efeito relaxante do chá melhora a qualidade do sono e ajuda a aliviar o estresse e a ansiedade.

O chá de hortelã também é um bom aliado no fortalecimento do sistema imunológico.

As propriedades anti-inflamatórias e antivirais da bebida auxiliam a diminuir sintomas de gripes e resfriados, como tosse e congestão nasal.

Cuidados com o consumo do chá

Apesar dos vários benefícios, o consumo do chá de hortelã não é recomendado em algumas situações. Pessoas com refluxo gastroesofágico, hérnia de hiato ou problemas biliares devem evitar a bebida, pois a ingestão pode piorar os sintomas. Alérgicos à planta também precisam ter cuidado para evitar reações adversas.

Entre os benefícios do chá de hortelã está o fortalecimento do sistema imunológico

O chá de hortelã é contraindicado para bebês e crianças menores de 5 anos, porque pode causar dificuldades respiratórias. Já gestantes e mulheres que estão amamentando devem consultar um profissional antes de optar pela infusão.

As propriedades medicinais da bebida costumam estar presentes quando o chá é preparado diretamente com as folhas de hortelã.

“O chá de saquinho pode conter folhas trituradas em pedaços muito pequenos, o que reduz a quantidade de óleos essenciais e diminui um pouco a sua potência nutricional. Além disso, o sabor pode ser mais suave ou sofrer alterações devido ao processo industrial”, explicou a nutricionista Natália Garcia, que atende em São Paulo, em entrevista anterior ao Metrópoles.

Como preparar o chá de hortelã

Ingredientes

200 ml de água (1 xícara);

1 colher de sopa de folhas frescas ou secas de hortelã (cerca de 5 a 10 folhas).

Modo de preparo

Ferva a água e desligue o fogo assim que começar a borbulhar. Adicione as folhas de hortelã, sem deixar ferver junto para não perder compostos voláteis, e tampe por cinco a dez minutos antes de consumir.

