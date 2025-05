Chá antioxidante controla o colesterol alto e alivia sintomas da gripe

Muito além do aroma marcante e do sabor adocicado, a tangerina pode ser uma aliada poderosa para o bem-estar quando transformada em chá. A infusão feita com a casca da fruta carrega compostos bioativos que promovem saúde, equilíbrio e relaxamento, segundo a nutricionista Ingrid Ulhoa.

“É uma bebida natural, saborosa e funcional. A casca da tangerina é rica em flavonoides, óleos essenciais e vitamina C, o que faz do chá uma opção interessante para quem busca hábitos mais saudáveis”, explica a especialista.

Benefícios do chá em cada gole

De acordo com Ingrid, o chá de casca de tangerina oferece uma série de benefícios:

Ação antioxidante

“Os flavonoides presentes na casca combatem os radicais livres, ajudando a prevenir o envelhecimento precoce e fortalecendo a imunidade”, explica a especialista.

Melhora da digestão

A nutricionista recomenda tomar o chá após refeições pesadas, pois a bebida pode aliviar desconfortos como indigestão leve e sensação de estufamento.

Efeito calmante

“Os óleos essenciais têm ação relaxante, auxiliando no controle da ansiedade e favorecendo uma boa noite de sono”, afirma Ingrid.

Redução do colesterol

Segundo a nutricionista, pesquisas indicam que os compostos da casca podem contribuir para a diminuição do colesterol LDL, o “ruim”.

Ação expectorante

A infusão pode ajudar a aliviar sintomas de gripes e resfriados, facilitando a eliminação de secreções.

Atenção às contraindicações

Apesar dos benefícios, a nutricionista alerta para algumas restrições. “Gestantes devem evitar o chá em grandes quantidades, pois ele pode ter leve efeito estimulante no útero. Pessoas com alergia a frutas cítricas ou que usam anticoagulantes também devem ter cautela”, explica Ingrid.

O chá das folhas de mexerica auxiliam no fortalecimento do sistema imunológico e contribuem para o controle dos níveis de colesterol

Receita do chá de casca de tangerina:

Ingredientes

Casca de 1 tangerina (preferencialmente orgânica)

250 ml de água

Modo de preparo

Lave bem a casca da tangerina.

Ferva a água, desligue o fogo e adicione a casca.

Tampe e deixe em infusão por 10 minutos.

Coe e consuma morno.

Segundo a nutricionista, a bebida pode ser consumida à noite, por seu efeito relaxante, ou após as refeições, para estimular a digestão.

Simples e cheio de benefícios, o chá de casca de tangerina é uma opção acessível e funcional para incluir na rotina. E como ressalta Ingrid Ulhoa, “é uma forma saborosa de cuidar da saúde com o que a natureza oferece”.

