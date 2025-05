Chá turbina a imunidade, protege o fígado e reduz os picos de glicose

No rol de chás com potencial de reduzir os picos de glicose, consta o de picão-preto. De acordo com o nutricionista Fernando Castro, de Brasília, a planta conhecida cientificamente como Bidens pilosa dispõe de forte atuação na saúde do fígado e do sistema imunológico.

Conforme o especialista em emagrecimento, a planta tem ação hepatoprotetora, por ajudar na regeneração e proteção do fígado; auxilia no controle de inflamações crônicas, inclusive articulares; e oferece suporte na regulação da glicemia em pessoas com resistência à insulina.

O chá oferece ação hepatoprotetora

O picão-preto é uma planta medicinal muito utilizada para o tratamento de infecção urinária, diabetes, reumatismo, hipertensão e dor no estômago

A planta conhecida cientificamente como Bidens pilosa

A infusão tem ativos antioxidantes

O picão-preto apresenta propriedades antimicrobianas que, segundo o nutricionista, são “úteis em infecções leves”. A planta traz na composição ativos com efeito antioxidante e, por isso, combate o estresse oxidativo celular.

Modo de preparo do chá

À coluna Claudia Meireles, Fernando ensina “a forma mais segura e eficiente” de fazer o chá de picão-preto. “Evite ferver a planta junto a água para preservar os compostos mais voláteis”, sugere.

Ferva 250 ml de água.

Desligue o fogo e adicione uma colher de sopa da planta seca ou duas colheres da planta fresca picada.

Tampe e deixe em infusão por 10 minutos.

Coe e consuma morno.

O nutricionista ressalta que o picão-preto é fonte de alto teor de flavonoides, como quercetina e luteolina, além de taninos e dos ácidos clorogênico e cafeico. “Esses ativos favorecem ações anti-inflamatórias, antioxidantes, antialérgicas e hipoglicemiantes — especialmente com efeito protetor hepático e potencial regulador da glicose”, frisa.

O nutricionista ensina como preparar o chá de modo “seguro”

Quanto ao consumo do chá, Fernando Castro destaca que deve ser de até duas xícaras por dia, sendo ingerido de manhã e à tarde, por no máximo cinco a sete dias seguidos. “O uso contínuo da infusão precisa ser avaliado caso a caso, com foco em segurança hepática e glicêmica”, reforça.

“O ideal é consumir pela manhã e/ou à tarde, de preferência entre as refeições, quando o organismo está mais responsivo ao estímulo dos princípios ativos do chá. É indicado não tomar a bebida em jejum ou à noite, principalmente se houver tendência à hipoglicemia”, endossa o nutricionista.

Especialista emagrecimento, Fernando alerta que pessoas com hipoglicemia, gestantes, lactantes e “crianças pequenas” devem evitar o uso do chá. “Quem usa medicamentos para diabetes ou problemas hepáticos precisa ter cuidado com interações e queda acentuada da glicemia”, avisa.

Rico em flavonoides, o chá não pode ser consumido por gestantes e lactantes

