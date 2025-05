Chacina: mãe, filha e genro são brutalmente assassinados a facadas

A Polícia Civil do Estado da Bahia (PCBA) investiga uma chacina que vitimou três pessoas da mesma família no município de Barra do Choça, no interior da Bahia. Os corpos de Carla Andreia, Karen Kamilly Almeida, 16 anos e João Vitor foram encontrados com marcas de disparos de arma de fogo. Anteriormente, eles eram moradores de Nova Glória, em Goiás (GO).

As vítimas foram encontradas no último domingo (25/5) após denúncias anônimas feitas à polícia indicarem a presença de cadáveres na região.

A Delegacia Territorial (DT) de Barra do Choça instaurou o Inquerito Policial para investigar as circunstâncias por trás do crime.

Suspeitos mortos

Na segunda-feira (26/5), três suspeitos de estarem envolvidos no crime foram localizados pela polícia. Após iniciarem um confronto com os agentes de segurança pública, eles acabaram mortos.

Os suspeitos foram identificados como Gustavo Santos Barros, 20 anos, Darlan Santos Silva, 17 anos e Vitor de Jesus Nascimento, de 15 anos. O confronto ocorreu no bairro Bela Vista.

Segundo relatos da ocorrência, policiais militares, após informações de que suspeitos de um triplo homicídio estavam escondidos, localizaram três homens armados que dispararam contra a guarnição.

Após o confronto, eles foram atingidos e socorridos para uma unidade hospitalar e, após atendimento médico, não resistiram.

Duas pistolas, um revólver e quatro carregadores foram apresentadas na unidade pelos policiais. Guias para remoção e perícia foram expedidas. Para detalhes da ação, sugerimos contato com o DCS da Polícia Militar.