Champions League: quanto custa assistir à final em cima da hora? Veja valores e como comprar

Assistir à final da UEFA Champions League 2024/25ao vivo em Munique, neste sábado, 31, pode custar alguns bons reais se a compra for feita em cima da hora.

Os ingressospara arquibancada neutra começam em cerca de R$ 18.000 e podem ultrapassar R$ 80.000 para áreas mais valorizadas, valores muito acima dos preços oficiais.

Já as passagens aéreas de São Paulo para Munique, com ida na sexta e volta na segunda, custam a partir de R$ 9.000na opção mais barata, mesmo assim com longas conexões que podem durar até 40 horas.

A hospedagem próxima ao estádio para duas diárias sai por pelo menos R$ 1.200,podendo chegar a valores muito maiores para hotéis de luxo. Além disso, é preciso considerar despesas adicionais com alimentação, transporte local e eventuais passeios turísticos.

Preços oficiais dos ingressos

A UEFAvendeu os ingressos oficiais até abril, com preços que variam entre €70 (cerca de R$ 450) para torcedores dos clubes finalistas (Fans First) e até €950 (aproximadamente R$ 6.100) para as categorias mais caras.

Quais times vão jogar nesta final?

A final será disputada entre Paris Saint-Germain (PSG)e Inter de Milão, na Allianz Arena, estádio do Bayern de Munique, com capacidade para 66 mil pessoas. Munique recebe a decisão pela primeira vez desde 2012.

Pra quem quer assistir do Brasil

Para quem não puder ir ao estádio, a final será transmitida ao vivo no Brasil pelo SBT(TV aberta), TNT (TV fechada) e Max (streaming), com início às 16h (horário de Brasília).