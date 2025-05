Conhecido como um dos jurados do MasterChef Brasil, o chef Erick Jacquin revelou estar sendo vítima de um golpe na internet. Uma página está usando sua imagem e nome para vender um livro falsamente atribuído a ele.

O site promove a obra intitulada 100 Receitas do Chef Jacquin, acompanhada de uma frase supostamente assinada pelo francês. De acordo com a descrição, o livro traria “receitas originais” do chef, “técnicas avançadas, dicas profissionais e histórias inéditas da carreira”.

Jacquin afirma que nunca autorizou o uso de seu nome ou imagem e que o conteúdo do livro não tem qualquer relação com ele.

Ao tomar conhecimento do golpe, o chef Erick Jacquin registrou um boletim de ocorrência, ao qual o Metrópoles teve acesso. O documento denuncia os crimes de estelionato e uso indevido de imagem.