Chegou “Jurassic World: Recomeço”; entenda toda a ordem cronológica da franquia

Se você ficou pirando com os novos e temíveis dinossauros no trailer de “Jurassic World: Recomeço”, mas não sabe nem por onde começar para acompanhar os seis filmes, fique tranquilo: o portal LeoDias traz uma ordem cronológica da franquia “Jurassic Park”; e onde assistir cada um dos longas.

Jurassic Park (1993)

O clássico dirigido por Steven Spielberg foi o primeiro a trazer os dinossauros de volta a vida, clonados do sangue de mosquitos. O filme acompanha especialistas que viajam a ilha para verificar a segurança do parque antes da abertura.

Disponível no Prime Video.

Jurassic Park 2: O Mundo Perdido (1997)

Quatro anos depois, um novo CEO recebe a missão de continuar o “Parque dos Dinossauros”, desta vez clonando os dinossauros em uma outra ilha; mas os problemas ficam ainda maiores quando um T-Rex acaba se libertando e tacando o terror nas ruas de San Diego.

Disponível no Prime Video.

Jurassic Park 3 (2001)

Primeiro filme da franquia sem Steven Spielberg, o filme acompanha o famoso paleontólogo Alan Grant que acaba caindo de avião em um passeio pela ilha do último filme, onde os dinossauros vivem isolados apenas para estudo.

Disponível no Prime Video.

Jurassic World (2015)

Quinze anos depois, a franquia Jurassic Park ganha uma nova série, desta vez com a ideia do Parque dos Dinossauros finalmente sendo executada. Mas uma quimera criada em laboratório com o DNA dos mais perigosos dinossauros coloca tudo a perder.

Disponível no Prime Video.

Jurassic World: Reino Ameaçado (2018)

Desta vez, são os humanos que salvarão os dinossauros, que estão novamente em risco de extinção por um vulcão em erupção e ameaçados por contrabandistas que querem vendê-los no mercado ilegal.

Disponível no Prime Video (com a assinatura do canal Universal+).

Jurassic World: Domínio (2022)

Quatro anos depois do filme anterior, os dinossauros agora vivem lado a lado com os seres humanos, chamando nossos heróis mais uma vez para manter o equilíbrio entre as espécies. Enquanto isso, o paleontólogo Alan Grant volta à ação para desvendar uma conspiração na empresa responsável por clonar os dinossauros.

Disponível para aluguel no Primeiro Video.

Além das telonas

E para os fãs de carteirinha, também há como acompanhar os temíveis dinossauro fora das telonas.

Para os pequenos, o desenho “Jurassic World: Acampamento Jurássico” leva os pequenos heróis para resolver os problemas deixados após o primeiro filme da série “Jurassic World”. Disponível na Netflix.

E para os amantes da leitura, vale conferir o livro “Jurassic Park”, de Michael Crichton, que deu origem ao clássico dos anos 90. Mas cuidado, pois os dinossauros são ainda mais horripilantes que sua versão das telonas.