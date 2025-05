“Cheirosinhos”: estrangeiros furtam cosméticos de luxo em lojas no DF

Um casal e um outro homem foram presos preventivamente, nessa sexta-feira (23/5), por furto de produtos de luxo em shoppings do Distrito Federal e de outros estados. Os estrangeiros foram detidos pelos policiais civis da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri).

Irineia Andrade da Silva, de 34 anos; Victor Matias Villarroel Cabrera, 30, e Nicolás Ignacio Urzúa Anabalon, 34, operavam de maneira estruturada e itinerante. Eles se passavam por clientes para furtar produtos luxuosos, especialmente cosméticos.

Os investigadores da Corpatri apuraram que os três usam carros próprios nas ações, inclusive, realizando deslocamentos interestaduais para furtar outros shoppings centers.

Veja o vídeo das prisões:

De acordo com a Polícia Civil, Victor Matias vai responder por furto qualificado, associação criminosa e uso de documento falso. Segundo o delegado responsável pelo caso, Paulo Fayão, Victor era foragido do sistema penitenciário do Rio de Janeiro. “Ele responde por outros delitos patrimoniais”, reforçou o policial.

O trio foi levado à Divisão de Controle e Custódia de Presos (DCCP) e estão a disposição da Justiça.