China veta importação de todos os produtos derivados de aves do Brasil

A China proibiu todas as importações de aves e produtos relacionados do Brasil devido ao surto de gripe aviária no país. Segundo agências internacionais, a Administração Geral de Alfândegas chinesa informou o veto em um aviso em seu site na última quinta-feira (29/5).

O banimento ocorre duas semanas após a identificação do primeiro caso de gripe aviária em uma granja comercial no Brasil, que motivou a China, a União Europeia (UE) e outros países a suspenderem os pedidos de importação das granjas avícolas do país por 60 dias.

Além do país asiático e da UE, México, Canadá e África do Sul estão entre os países que fizeram a suspensão total das exportações de carne de aves do Brasil. Emirados Árabes Unidos e Japão limitaram a suspensão limitada ao município de Montenegro (RS).

Procurado pela reportagem, o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) ainda não se pronunciou sobre a decisão da China. O espaço permanece aberto para manifestação.

Gripe aviária no Brasil

O Brasil está investigando 11 casos suspeitos de gripe aviária, de acordo com o balanço mais recente divulgado na terça-feira (27/5) pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

O primeiro caso foi detectado em 16 de maio, na cidade de Montenegro, no Rio Grande do Sul. Com a confirmação do foco, a granja foi isolada e as aves restantes foram eliminadas.

Em nota, o Ministério da Agricultura alertou que a doença “não é transmitida pelo consumo de carne de aves nem de ovos”.

Suspeita na capital federal

Na última quarta-feira (28/5), após duas aves serem encontradas mortas com suspeita de gripe aviária, o Zoológico de Brasília foi fechado temporariamente para visitas. Os dois animais, um pombo e um irerê, eram de vida livre e não faziam parte do plantel do parque.

Como precaução, o Zoológico instaurou protocolos de segurança sanitária e está higienizando todos os carros que precisam entrar ou sair do local.

A Seagri adotou protocolos de segurança após a descoberta dos casos suspeitos

O Zoológico de Brasília está temporariamente interditado para o público

Após casos suspeitos de gripe aviária, carros passaram a ser higienizados no Zoo de Brasília

Gripe aviária: carros são higienizados no Zoo

