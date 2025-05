Choro, rock, forró e cinema: o que fazer no DF neste fim de semana

Se você é do DF ou está por aqui procurando algo para fazer neste fim de semana (23 a 25/5), pode se preparar, pois o quadradinho está recheado de atrações para todos os gostos.

De grandes shows a programação para toda a família, opções não faltam para aproveitar cada dia do fim de semana.

Confira os destaques da agenda cultural do Metrópoles:

Sábado (24/5)

No sábado, a programação começa com o Piquenique Chorão, às 11h, no Clube do Choro, um programa gratuito e pensado para crianças e toda a família. A atração é o espetáculo Papo de Lixo, que combina música e teatro em uma experiência lúdica e educativa ao ar livre, ideal para aproveitar a manhã brasiliense. Evento gratuito.

O Porão do Rock continua no sábado (24/5) com apresentações internacionais e nacionais como Stone Temple Pilots, BaianaSystem, Matanza e Terno Rei. Ingressos aqui.

À noite, o público poderá curtir também o show da banda Calcinha Preta, um dos ícones do forró eletrônico, que se apresenta no Festival Atemporal, a partir das 19h, na Arena BRB Nilson Nelson. Ingressos aqui.

Outro destaque do sábado é a celebração do Samba da Tia Zélia, que completa três anos de existência. A festa começa a partir das 13h, na Vila Planalto, com muita música, dança e comida típica, mantendo viva a tradição do samba em um ambiente acolhedor e festivo, com sambistas locais e convidados especiais.

Domingo (25/5)

No domingo, o Cine Brasília exibe, às 18h, o filme Desmemórias, produção gravada na capital federal e que será lançada com exclusividade na cidade. O longa aborda o tema do esquecimento e suas consequências, especialmente em pessoas que sofrem de doenças como Alzheimer. A trama mistura realismo e lirismo ao acompanhar a protagonista Narcisa em uma jornada entre lembranças e devaneios. A exibição é aberta ao público.

Mais cedo, às 16h, o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) de Brasília recebe o grupo Choro Livre e convidados para uma apresentação especial ao lado de Alfredo Del Penho. O evento é indicado para todas as idades e celebra o choro, um dos gêneros musicais mais importantes da cultura brasileira.