churrasco-diferente?-aposte-no-espeto-caipira

Reunir a família ao redor da churrasqueira é um clássico da culinária brasileira. Para sair do básico e inovar no próximo encontro, que tal preparar um espeto caipira? A receita une linguiça toscana, frango e lombo de porco em uma combinação rústica e cheia de sabor. O segredo está no tempero, que leva vinho tinto, alho e salsa, garantindo um resultado suculento e aromático.

Leia também

Espeto Caipira

Ingredientes

1 kg de lombo de porco em cubos

1 kg de linguiça toscana fresca

1 kg de peito de frango desossado e cortado em cubos

Sal e pimenta-do-reino a gosto

4 dentes de alho amassados

1 cebola picada

2 colheres (sopa) de salsa picada

1 xícara (chá) de vinho tinto seco

4 colheres (sopa) de azeite

Confira o modo de preparo completo no site Guia da Cozinha, parceiro do Metrópoles.