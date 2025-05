Chuva e onda polar atingem o país a partir de terça (27/5). Saiba onde

Uma área de baixa pressão posicionada sobre o interior do continente reforça a formação de instabilidades no Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (26/5). Há alerta para temporais, especialmente entre o oeste, o centro e a Campanha gaúcha. No Sudeste, o ar seco e o sol predominam, enquanto as temperaturas mais altas atingem o Centro-Oeste.

De acordo com o Climatempo, o Nordeste também terá instabilidade na segunda-feira, com previsão de chuva no litoral da Bahia, de Sergipe e de Alagoas. No Norte, também há previsão de chuva volumosa no Amapá e de temporais entre Amazonas e Roraima.

Uma grande massa de ar frio de origem polar sobre a América do Sul tem potencial para avançar com força no Brasil, sendo a primeira onda de frio de 2025, causando uma queda de temperatura acentuada não só na região Sul. A onda de frio está prevista para o dia 20 de junho, mas a partir desta terça-feira (27/5) o Sul do Brasil deve experimentar uma frente fria, com chuvas.

Na quarta-feira (28/5), o avanço do ar polar pode provocar queda de temperatura em áreas do Sul, de Mato Grosso do Sul e também no oeste e sul de Mato Grosso. A frente fria também pode alcançar Rondônia e o Acre.

Em Rondônia, no Acre, no centro-leste do Amazonas e no Pará, há previsão de pancadas de chuva.

No Sul, há risco de chuva forte, raios e ventos. Em Porto Alegre, a chuva ocorre em forma de pancadas. Apenas o Paraná apresenta tempo firme, com Sol e temperaturas elevadas.

No Sudeste, o clima segue com Sol entre poucas nuvens e temperaturas altas, especialmente em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. No Centro-Oeste, o ar seco predomina, também com temperaturas elevadas, e há previsão de pancadas de chuva apenas no noroeste de Mato Grosso.

No Mato Grosso do Sul, em Goiás e no Distrito Federal, o tempo seguirá firme, com Sol e calor.