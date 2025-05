Ciclista fica em estado grave após ser atropelado na Via Chico Mendes

Um ciclista ficou gravemente ferido após ser atropelado por um carro na tarde desta sexta-feira (30) na Via Chico Mendes, em Rio Branco. De acordo com informações repassadas pela polícia, o homem foi atropelado após realizar uma travessia na faixa de pedestres, por um veículo que pertence ao Hospital de Amor.

Com o impacto, a vítima foi arremessada por alguns metros e sofreu ferimentos graves, preicsando ser entubada ainda no local. O motorista do veículo permaneceu no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou os primeiros atendimentos. Depois, o ciclista foi encaminhado em estado grave ao Pronto Socorro de Rio Branco. Por conta do acidente, o trânsito precisou ser interrompido na região, causando congestionamento e lentidão na via até que o atendimento fosse finalizado e o local liberado.

A Perícia da Polícia Civil está no local para seguir com os procedimentos de praxe e apurar as circunstâncias do acidente.

Veja o vídeo: