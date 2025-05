Cinema: Open Air Brasil volta a Brasília com programação diversificada

Brasília se prepara para viver novamente a magia do cinema sob as estrelas. Após nove anos desde a última edição na capital federal, o Open Air Brasil retorna com uma programação diversificada que reúne desde clássicos do cinema nacional e internacional até recentes blockbusters. Ao todo, serão 18 sessões de cinema com pipoca inclusa no valor do ingresso.

Bem agasalhado e com uma vista privilegiada do céu de Brasília, o público poderá desfrutar de uma experiência audiovisual única. Isso porque o evento conta com uma tela de exibição de 325 metros quadrados, além de equipamentos de projeção 4K e som Dolby Digital Surround.

O Open Air Brasil possui a maior tela de cinema a céu aberto do mundo, o equivalente a uma quadra de tênis

Com capacidade para receber 1.500 pessoas por noite, o Open Air Brasil une cultura e tecnologia em um ambiente pensado para celebrar o cinema. Além das sessões de filmes, a programação inclui shows ao vivo, performances, recreação infantil e área gastronômica. Tudo isso, de 3 a 15 de junho, no Pontão do Lago Sul.

Os lugares não são marcados e é possível escolher entre espreguiçadeiras e cadeiras acolchoadas na arquibancada. Em caso de chuva, o evento segue normalmente, e serão distribuídas capas de chuva para a plateia. Há estacionamento no local, com vagas limitadas.

Acessibilidade

A nova temporada do Open Air Brasil reforça o compromisso do evento com a diversidade e acessibilidade, tanto na programação quanto na estrutura. Todos os filmes, inclusive os nacionais, terão legendas, facilitando o entendimento para todos, garantindo assim, o conforto e bem-estar do público.

Haverá ainda recepção bilíngue, protetores auriculares, guia de rotas acessíveis e espaço de acolhimento para pessoas neurodiversas.

Programação

Para começar, na quarta-feira, 4 de junho, o evento exibirá o filme “Anora“, vencedor de cinco Oscars, seguido de show da cantora Larissa Luz.

No dia seguinte, uma sessão dupla homenageia Fernanda Torres, com os filmes “Os Normais – O Filme” e “Saneamento Básico – O Filme”, além do curta “Ilha das Flores”. Nesse dia, um ingresso valerá para os dois filmes.

Na sexta-feira, 6 de junho, o Open Air Brasil exibe duas sessões: o premiado “Kasa Branca” e o recém-lançado “O Esquema Fenício”. Os ingressos são vendidos separadamente para cada uma das sessões.

Já no primeiro fim de semana, a agenda promete encantar públicos de todas as idades. Sábado, 7 de junho, começa com recreação infantil e a exibição do curta “A Menina e o Mar” e da aguardada versão live-action de “Lilo & Stitch”. Mais tarde, para animar a noite a superprodução “Deadpool & Wolverine”.

No domingo, 8 de junho, o público poderá conferir a exibição do “Um Filme Minecraft”, com Jason Momoa e Jack Black. A sessão ocorre às 18h. Mais tarde, às 21h20, o clássico “As Patricinhas de Beverly Hills” – que completa 30 anos em 2025 – levará os espectadores de volta para os anos 90.

A segunda semana traz, no dia 10 de junho, a cinebiografia de Ney Matogrosso, “Homem com H”, estrelada por Jesuíta Barbosa, além do show da cantora CATTO logo após a exibição.

O emblemático filme de Almodóvar, “Tudo Sobre Minha Mãe”, será exibido no dia 11 de junho, às 18h30. Mais tarde, às 21h45, será a vez do “Mickey 17”, uma produção de Bong Joon-ho (Parasita). As sessões são vendidas separadamente.

Noites temáticas

O evento ainda traz noites temáticas. Na quinta-feira, 12 de junho, o Dia dos Namorados será embalado pelo clássico “Ghost – Do Outro Lado da Vida”. Após a exibição do filme, o público poderá acompanhar o show de Dora Morelenbaum.

E na sexta-feira 13, para honrar a data, uma noite dedicada ao terror com os filmes “Pecadores” e “Premonição 6 – Laços de Sangue”. Os filmes serão exibidos em sessões diferentes.

No sábado, 14, o live-action de “Branca de Neve” abre o dia, seguido por “Bridget Jones – Louca Pelo Garoto”. O evento se despede no domingo, 15, com um arraiá comandado por Juliana Linhares e a exibição de “Thunderbolts*”, nova aposta da Marvel.

Com mais de 20 anos de história, o Open Air Brasil já soma 33 edições em sete cidades brasileiras, além de passagens por Lisboa e Madri, contabilizando mais de 950 mil espectadores. Foram mais de 650 filmes exibidos e 145 shows ao longo da trajetória.

Após essa temporada em Brasília, o projeto segue para Salvador com data marcada para 30 de setembro a 12 de outubro. As localidades para as edições de 2026 do projeto serão anunciadas ainda este ano, nas redes sociais do Open Air Brasil.

Cinema Inflável

Em paralelo ao Open Air Brasil, a produtora D+3, idealizadora do projeto, promove ainda o Cinema Inflável, evento também apresentado pelo Nubank.

A iniciativa, que em maio já passou por Ceilândia e Vila Telebrasília, leva sessões gratuitas de cinema a céu aberto para localidades com acesso limitado ao cinema, seja por questões geográficas ou socioeconômicas.

Para 2025 ainda estão previstas mais 10 edições do Cinema Inflável no Distrito Federal. O evento itinerante conta com uma tela inflável de 60 metros quadrados e distribuição gratuita de pipoca.

Na programação estão filmes, além de curtas-metragens e videoclipes de cineastas locais, atividades culturais e recreação infantil.

Open Air Brasil

Instagram | Facebook

Quando: 3 a 15 de junho

Onde: Pontão do Lago Sul, em Brasília-DF

Quanto: Ingressos a partir de R$ 45 (disponíveis na Sympla)