Ciúmes? Quem é a advogada que agrediu e deixou ex do marido pelada

A advogada de 36 anos (foto em destaque) que foi presa após invadir a casa de uma mulher de 29 anos e agredi-la junto das duas irmãs dela, de 26 e 24 anos, é Daline Bueno Fernandes. O crime ocorreu em 17 de maio, em Sinop, no norte de Mato Grosso.

Ela e o marido, de 39 anos, foram detidos pela Polícia Militar de Mato Grosso. O homem estava com Daline no momento da agressão.

Daline Bueno Fernandes, de 36 anos

Advogada presa já foi solta

Advogada Daline Bueno Fernandes

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima havia descoberto que o ex-marido estava com Daline e teria ido até a casa da advogada para buscar a chave do veículo do ex-companheiro. Momentos depois, ao retornar à sua própria residência, foi surpreendida por uma visita nada cordial.

Aproveitando que o portão da casa estava aberto, o casal teria entrado no imóvel. A vítima contou à polícia que a advogada estava “completamente desequilibrada”, e partiu imediatamente para a agressão verbal e física, rasgando seu vestido e deixando-a nua na frente das irmãs e do agressor.

Briga generalizada

As irmãs da vítima tentaram intervir, mas acabaram também sendo agredidas por Daline. O homem que acompanhava a advogada teria segurado as jovens para impedir qualquer reação. Durante a confusão, objetos da casa foram quebrados, incluindo porta-retratos. Segundo o relato das mulheres, Daline chegou a tentar usar pedaços de vidro para feri-las.

Antes de sair do local, a advogada e o marido teriam ainda ameaçado voltar para “terminar o serviço”, prometendo matar a vítima. A Polícia Militar foi acionada e localizou o casal na residência da própria Daline. Ambos apresentavam arranhões decorrentes da briga, mas não houve necessidade de algemá-los.

Prisão e investigação

Daline e o marido foram conduzidos à delegacia. A Polícia Civil vai investigar o episódio, que pode envolver crimes de violação de domicílio, lesão corporal, ameaça, constrangimento ilegal e tentativa de lesão com arma branca improvisada.

A coluna Na Mira tenta localizar a defesa de Daline Bueno Fernandes. O espaço segue aberto.