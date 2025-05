“Cloud”, candidato do Japão ao Oscar, ganha data de estreia no Brasil

Escolhido pelo Japão para representar o país no Oscar 2025, o longa-metragem dirigido por Kiyoshi Kurosawa, que terá no Brasil o título “Cloud – Nuvem de Vingança”, estreia no dia 17 de julho. A história foi inspirada no caso verídico de um grupo de justiceiros formado pela internet.

Distribuído pela O2 Play, a produção da Nikkatsu Corporation e Tokyo Theatres Company, chega primeiro ao festival Olhar de Cinema, que acontece em Curitiba. Como filme de abertura do evento, Cloud será exibido no dia 11 de junho, às 19h30, na Ópera de Arame.

O filme segue Yoshii (Masaki Suda), um jovem que vive dias tranquilos em Tóquio, onde trabalha em uma pequena fábrica e faz bicos em um e-commerce. Sua vida passa a mudar gradualmente quando o jovem decide se dedicar à revenda de produtos baratos por preços altos, sob o pseudônimo Ratel. Conforme os clientes começam a se sentir lesados pelas compras, um sentimento de revolta e vingança toma conta deles. A situação sai do controle quando até quem não foi diretamente prejudicado, como seu antigo chefe, se une para caçá-lo, sob pressão de ressentimentos pessoais.

O filme é dirigido pelo cineasta japonês Kiyoshi Kurosawa, conhecido internacionalmente como “mestre do horror” por seu trabalho em produções como “Pulse” (2001), “A Cura” (1997) e “Creepy” (2016). Kurosawa não se limita ao gênero de terror, tendo também dirigido dramas premiados como “Sonata de Tóquio” (2008), vencedor do prêmio do júri na mostra Un Certain Regard do 61° Festival de Cannes, e “A Mulher de um Espião” (2020), que lhe garantiu o prêmio de Melhor Direção no 77º Festival de Veneza.