CNU 2: número de vagas do Enem dos Concursos aumenta para 3.652

O governo federal, por meio do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), informou, nesta terça-feira (20/5), que o número de vagas da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU), o “Enem dos Concursos”, passou de 3.352 para 3.652.

O acréscimo ocorreu devido à adesão do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ao CNU 2, com 300 vagas para o cargo de analista do seguro social. A quantidade de órgãos participantes também aumentou, indo de 35 para 36.

No momento, a seleção está em fase de estruturação. Em abril, o MGI publicou o termo de referência que convoca as bancas interessadas a organizar o concurso público. A expectativa é uma seja escolhida até o fim de junho.

A pasta da Gestão ressaltou que, somente após a definição da banca organizadora, serão iniciados os preparativos para o lançamento do edital, previsto para julho.

Em nota, o ministério destacou que o CNU 2 “mantém a proposta de democratizar o acesso ao serviço público, com aplicação de provas em todas as regiões do país e um sistema de seleção por blocos temáticos”.

O CNU 2.0

As principais novidades da segunda edição do “Enem dos Concursos” são: dois dias de aplicação de provas (objetiva e discursiva), aumento no número de órgãos participantes e de blocos temáticos, edital unificado e o fim das “bolinhas” no cartão de respostas.

Agora, a segunda edição do Concurso Unificado deve ofertar 3.652 vagas, distribuídas em 36 órgãos federais — na edição anterior o número de cargos foi dividido em 21 órgãos da administração pública federal.

Os cargos serão agrupados em nove blocos temáticos — um bloco a mais da primeira edição do CNU. No entanto, será mantida a mesma sistemática de inscrição para diferentes cargos dentro do mesmo bloco: com definição de lista de preferência​.

Com foco em ampliar a diversidade no serviço público brasileiro, a pasta da Gestão vai selecionar servidores para duas novas carreiras transversais do governo federal. São elas:

Analista técnico de justiça e defesa. Analista técnico de desenvolvimento socioeconômico.

Cronograma

As provas do Concurso Unificado serão aplicadas em 228 cidades, em todo o Brasil. O primeiro dia, previsto para 5 de outubro, será dedicado somente à aplicação das provas objetivas, para todos os candidatos e candidatas inscritos.

Enquanto no segundo dia de provas, previsto para 7 de dezembro, serão realizadas as provas discursivas. Nessa etapa, realizarão as provas: apenas os candidatos habilitados na primeira fase e convocados para a segunda fase do concurso.

Confira o cronograma previsto: