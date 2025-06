Cobra píton de 4 metros é encontrada por morador no interior de MG

Na noite da última sexta-feira (30/5), um morador de Viçosa, em Minas Gerais, avistou uma cobra píton de aproximadamente 4 metros próximo à sua casa. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o resgate do animal, que se encontrava em boas condições de saúde e sem demonstrar comportamento agressivo.

Após a captura, a serpente foi acondicionada em um recipiente adequado e encaminhada à Polícia Militar Ambiental para triagem especializada. O animal passará por uma avaliação para determinar seu destino, já que a píton não é uma espécie nativa do Brasil.

De acordo com os bombeiros, a presença do réptil na região sugere que ele possa ter sido criado em cativeiro ou mantido de forma irregular. A Polícia Militar de Meio Ambiente investigará a origem do animal, natural das regiões da Ásia e da África.

O Corpo de Bombeiros reforça a importância de acionar imediatamente o serviço de emergência (193) em situações envolvendo animais silvestres ou exóticos, garantindo a segurança da população e a preservação da fauna.