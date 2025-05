Com 5 do Flamengo, veja jogadores do Brasileirão na lista de Ancelotti

O técnico Carlo Ancelotti divulgou, nesta segunda-feira (26/5), os 25 nomes convocados para os próximos jogos da Seleção Brasileira. A equipe nacional encara Equador e Paraguai nos dias 5 e 10 de junho, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Alex Sandro, lateral-esquerdo do Flamengo

Danilo, do Flamengo, pode atuar de lateral-direito ou zagueiro

Hugo Souza, goleiro do Corinthians

Estêvão, atacante do Palmeiras.

Léo Ortiz, zagueiro do Flamengo.

Gerson, meia do Flamengo

Wesley, lateral-direito do Flamengo

Para os confrontos, foram chamados sete atletas que atuam em território brasileiro chamados por Ancelotti. Desses, cinco são do Flamengo: Alex Sandro, Wesley, Léo Ortiz, Danilo e Gerson.

Além dos jogadores do clube carioca, o goleiro Hugo Souza, do Corinthians e o atacante Estêvão, do Palmeiras, também integram os convocados.

Confira a lista de Carlo Ancelotti:

Ausência de Neymar

Havia a expectativa de que Neymar pudesse integrar a primeira lista de Carlo Ancelotti. No entanto, o atacante do Santos não esteve presente entre os convocados. O camisa 10 do Santos entrou em campo apenas duas vezes, contra CRB e Vitória, desde que retornou de lesão.

Carlo Ancelotti justificou que a ausência de Neymar para os jogos das Eliminatórias ocorreu pela baixa minutagem nos jogos recentes do craque com a camisa do Santos.

“Como eu disse, nesta convocação eu tentei selecionar jogadores que estão bem. Neymar teve uma lesão há pouco tempo. Todos sabem eu Neymar é um jogador muito importante, sempre foi e sempre será”, comentou Carlo Ancelotti.