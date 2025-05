Com a ajuda da mãe, Rafa Justus decide separar looks para doação

Que mãe nunca chegou em casa e flagrou a filha experimentando roupas? Essa foi a cena que divertiu Ticiane Pinheiro na noite dessa segunda-feira (26/5), ao se deparar com Rafa Justus separando alguns de seus looks para doação. Herdeira do empresário Roberto Justus, a adolescente tem um closet de dar inveja.

“Olha a Rafa provando roupa de quando ela tinha 14 anos”, contou Tici, enquanto a menina usava um vestido colã roxo. Mãe e filha seguiram avaliando as peças que deveriam ser passadas para frente. “Minha mãe sempre julgou esse vestido, agora diz que está lindo?” contou Rafa.

Recentemente, a apresentadora da Record contou à Quem que já está sofrendo da síndrome do ninho vazio. Ela afirmou que, recentemente, conversou sobre qual a faculdade que a filha, de 15 anos, pretende fazer e chegou a fazer uma proposta para convencê-la de não estudar no exterior.

“Eu falei: ‘Você podia fazer faculdade no Brasil’. E ela: ‘Não, mãe, quero ir para fora’. Eu falei: ‘Se você fizer faculdade no Brasil, eu juro que eu faço uma terceira faculdade e faço junto com você’”, relembrou Ticiane. A resposta de Rafa foi rápida e surpreendeu a mãe. “Pelo amor de Deus, agora mesmo que vou querer morar fora”, rebateu a jovem.