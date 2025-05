Com ampla vantagem, chapa 1 vence eleição da OAB no Vale do Juruá; conheça os nomes

A Chapa 1 foi a grande vencedora das eleições da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no Vale do Juruá, realizadas nesta sexta-feira (30). Com 66 votos, o grupo obteve o dobro da votação da Chapa 2, liderada pelo advogado Emerson Soares, que recebeu 32 votos. O pleito foi marcado por uma reviravolta poucos dias antes da votação.

A apenas quatro dias da eleição, o advogado Braz Melo assumiu a liderança da Chapa 1, substituindo Rafael Dene. A mudança, no entanto, não afetou o desempenho do grupo, que conseguiu manter o apoio da maioria dos advogados inscritos e aptos a votar, garantindo uma vitória expressiva.

O processo eleitoral ocorreu de acordo com o calendário estabelecido pela OAB e seguiu todos os trâmites legais, com ampla participação da advocacia local.

Com o resultado, Braz Melo e os demais membros da Chapa 1 assumem a direção da subseção do Juruá e terão a responsabilidade de conduzir os trabalhos da instituição na região pelos próximos anos.