Com apenas 14 anos, atleta acreano é vice-campeão no Rio Open G2 de Taekwondo

O jovem taekwondista acreano Brayan Azevedo, de 14 anos, conquistou a medalha de prata na categoria cadete até 53kg do Rio Open G2, competição internacional realizada nesta sexta-feira (30), na Arena Carioca, no Rio de Janeiro.

Brayan avançou à final após vencer o mexicano Miguel Agustín López nas semifinais por 2 rounds a 0. Na decisão, enfrentou o chileno Bastian Jerez. O acreano iniciou o combate com vitória no primeiro round por 9 a 8, mas acabou superado nos dois seguintes por 10 a 8 e 9 a 8, encerrando sua participação com o segundo lugar no pódio.

Apesar da derrota na final, o desempenho foi comemorado pela equipe. “Por ser um campeonato internacional, estamos levando a prata com gosto de ouro. Nosso atleta está avançando a cada dia rumo às Olimpíadas”, destacou o mestre Levy Azevedo, pai e treinador de Brayan, para o ge.