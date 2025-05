Com bebê reborn no colo, deputado cristão diz que boneca “não é pecado”

“Que tenham, que brinquem com seus bonecos e bonecas, mas sem querer importunar o SUS, ou padres e pastores para ter que abençoar seus objetos de silicone”, afirmou.

O parlamentar também fez um apelo para que a sociedade volte seus olhos para as necessidades das crianças reais.

“Peço a quem gasta com fantasias para bonecos de silicone, que visite orfanatos, abrigos de idosos ou casas de acolhimento”, disse. Para ele, é preciso lembrar das “crianças de carne e osso, feitas por Deus, com espírito e alma”, que muitas vezes estão “abandonadas, passando fome, frio e necessidade”.

Bonecas reborn viram pauta no Legislativo

As bonecas reborn são brinquedos feitos com silicone e pintadas à mão para se parecerem com bebês reais. Muitas vezes são vendidas com enxoval completo e podem até simular partos em lojas especializadas. Embora o público infantil ainda seja o principal consumidor, o fenômeno tem atraído cada vez mais adultos.

Com o crescimento dessa tendência, o tema tem ganhado espaço também no Legislativo. Na última sexta-feira (16/5), a deputada federal Rosangela Moro (União-SP) apresentou um projeto de lei que propõe atendimento psicológico pelo SUS a pessoas que desenvolvam vínculos afetivos considerados disfuncionais com bonecas reborn.

O projeto prevê acolhimento humanizado, escuta qualificada, apoio a familiares e realização de estudos sobre o tema.