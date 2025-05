Com direito a surpresas e Neymar de fora, Carlo Ancelotti convoca Seleção

Carlo Ancelotti convocou a Seleção Brasileira nesta segunda-feira (26/5), no Hotel Grand Hyatt, na zona oeste do Rio de Janeiro, para os próximos compromissos nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Ao todo, 23 jogadores foram chamados para os confrontos contra Equador e Colômbia.

O Brasil enfrenta o Equador no dia 5 de junho, às 20h (horário de Brasília), no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil. No dia 10, a Seleção recebe a Colômbia, às 21h45, na Neo Química Arena, em São Paulo.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Portal LeoDias Portal LeoDias O italiano Carlo Ancelotti (novo técnico da Seleção Brasileira) e o empresário Diego Fernandes no RJ Crédito: Rafael Ribeiro O italiano Carlo Ancelotti, novo técnico da Seleção Brasileira, no Aeroporto do Galeão, RJ Crédito: Roberto Filho | Brazil News Voltar

Próximo

Apresentação vai ser no dia 2 de junho, em São Paulo, onde a seleção treinará no CT Joaquim Grava, do Corinthians. No dia 3 à tarde o Brasil treina também em São Paulo. No Equador no Equador dia 4. Jogo dia 5. Depois da partida, retorno para São Paulo. E treinamentos no CT do Corinthians para o compromisso do dia 10.

Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr), Hugo Souza (Corinthians);

Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Alexsandro (Lille), Beraldo (PSG), Carlos Augusto (Inter de Milão), Danilo (Flamengo), Léo Ortiz (Flamengo), Marquinhos (PSG), Vanderson (Monaco), Wesley (Flamengo);

Meio-campistas: Andreas Pereira (Fulham), Andrey Santos (Strasbourg), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Ederson (Atalanta), Gerson (Flamengo);

Atacantes: Antony (Betis), Estêvão (Palmeiras), Gabriel Martinelli (Arsenal), Matheus Cunha (Wolverhampton), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham), Vini Júnior (Real Madrid).